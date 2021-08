Nach Kollision mit E-Bikerin Flucht ergriffen

Die Steirerin (69) war am Samstag gegen 12.45 Uhr als Teil einer sechsköpfigen Fahrradrunde mit ihrem E-Bike auf dem Radweg von Gallizien kommend in Richtung Seidendorf unterwegs. Ungefähr 200 Meter nach der Eisenbahnbrücke in Kleindorf bei St. Kanzian kam es zu einer Kollision zwischen der Frau und einem ihr entgegenkommenden Radfahrer. Die Steirerin stürzte und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.