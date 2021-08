Die Bergwelt für echte Bergwanderer

Abgelegen, einsam und still: Schnelle Hüpfer auf Gipfel sind in der Kreuzeckgruppe nicht möglich. Denn die Bergtouren sind oft lang und wollen gut geplant sein. Doch genau deshalb sind sie bei echten Wanderern so beliebt. „Ich bin am Berg am liebsten ein Einzelgänger“, so der Wiener Walter Papst: „Hier bin ich eins mit der Natur!“