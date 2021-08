Mitarbeiter für die Gastro verzweifelt gesucht

500 Euro Prämie

Josef Gassner, Wirt des Klosterhofes in der Linzer Landstraße, machte vor knapp einem Monat von sich reden, als er – wie berichtet – seinen Gästen eine lukrative Prämie von 500 Euro in Form von Konsumationsgutscheinen in Aussicht stellte, wenn sie ihm Service- oder Küchenkräfte, die sie kennen, empfehlen würden. Gassner: „Als Gast hat man eine klare Vorstellung, wie etwa eine gute Kellnerin oder ein guter Kellner sein soll. Warum also nicht die Gäste um ihre Mithilfe bitten?“