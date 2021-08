„Call of Duty Vanguard“ erscheint am 5. November

Activision und Sledgehammer Games haben den nächsten Teil der beliebten Shooter-Reihe „Call of Duty“ enthüllt. In „Vanguard“ geht es wie einst in den Serienursprüngen auf die Schlachtfelder des 2. Weltkriegs, auf denen Spieler eine spannende Kampagne erleben sollen. Gekämpft wird nicht nur in Europa und der Sowjetunion, sondern auch in Nordafrika und im Pazifikraum. Erscheinen soll „Call of Duty Vanguard“ am 5. November für den PC und PlayStation- sowie Xbox-Konsolen.