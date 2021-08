Nach Spielberg-Skandal: Yamaha feuert Vinales

Yamaha hat am Freitag den Vertrag mit Motorradpilot Maverick Vinales vorzeitig aufgelöst. Vorausgegangen war eine Suspendierung des WM-Fahrers. Beim Grand Prix von Österreich am vergangenen Wochenende hatte der Spanier versucht, sein Motorrad mutwillig zu beschädigen. Vinales drehte den Motor seiner Yamaha mehrere Male absichtlich in den Drehzahl-Grenzbereich und provozierte damit einen Motorschaden.