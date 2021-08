Britney Spears attackiert Haushälterin: Anzeige!

Nackt-Offensive auf Insta: „Bin wunderschöne Frau“

Erst vor wenigen Tagen hatte Britney Spears schon einmal auf Instagram die Hüllen fallen gelassen. Sie habe zwar ein pralleres Dekolleté, sei aber weder schwanger, noch habe sie eine Busen-OP gehabt, erklärte die Pop-Prinzessin in dem Posting zu den Oben-ohne-Bildern. Außerdem fühle sie sich frei genug, sich nahezu hüllenlos ihren Fans zu präsentieren. „Ich wollte mich auf eine leichtere Art sehen. Nackt. So wie ich geboren wurde. Ich bin eine wunderschöne Frau, die sich selbst in ihrer pursten Form ansehen muss“, erklärte sie.