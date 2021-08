Fenerbahce-Kicker will Logo küssen - nur wo?

Das Goldtor zum 1:0-Sieg in der Europa-League-Quali, das muss standesgemäß gefeiert werden, am besten mit einem Kuss aufs Logo am Trikot - dachte sich Fenerbahce-Istanbul-Kicker Muhammed Gümüskaya am Donnerstagabend nach seinem entscheidenden Treffer im Spiel gegen HJK Helsinki. Das Projekt scheiterte kolossal. Aus ebenso pragmatischen wie fast ulkigen Gründen. Das Logo war einfach nicht zu finden.