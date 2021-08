Verletzter Wanderer verbrachte Nacht auf dem Berg

Am Mittwochmorgen machten sich Vater und Sohn auf, um in Richtung der Bergstation Rossstelle auf dem Gemeindegebiet von Mellau zu wandern. Auf dem Weg dorthin kam der Sohn zu Sturz und wollte aufgrund einer leichten Verstauchung nicht mehr weitergehen. Also einigte man sich darauf, dass der Sohn zur Urlaubsunterkunft zurücklaufen soll, während der Vater seine Bergtour fortsetzt.