Biobauernhof Haller als Lern- und Erfahrungsort

Tiere als Unterstützer

Familie Haller bietet verschiedene Programme an, in denen Konzentration, Koordination, soziales Verhalten, Motorik und vieles mehr entweder in Einzelsettings oder in der Gruppe gefördert werden. Vor allem die auf dem Hof lebenden Tiere unterstützen die Familie dabei. Denn Natur und Tiere haben eine beruhigende Wirkung auf Menschen. Das unterstützt die gesundheitsfördernden Programme positiv.