Neuer Eigentümer für Kärntens größte Rösterei

Seit 35 Jahren werden bei Exzelsior feinste Kaffeesorten geröstet. Zuerst stand die Firma in Ebenthal, am Südring ist sie zur klaren Nummer 1 in Kärnten gewachsen. Ilija Barisic, der einen kroatischen Vater hat und früher in Bagdad, Ankara und Triest aktiv war, liebt das Kaffeerösten: „Jetzt haben wir einen 360 Kilo schweren Trommelröster, der pro Stunde eine Tonne Kaffee rösten kann und 300 Tonnen im Jahr herstellt.“ Eigentlich hätte die Tochter von Barisic das Unternehmen fortführen sollen, sie ist aber leider verstorben.