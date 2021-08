Paris Hilton: Zehn Kleider für ihre Traumhochzeit

Hochzeit in TV-Show zu sehen

Die TV-Beauty, die gerade mit ihrer Kochshow „Cooking With Paris“ auf Netflix Erfolge feiert, wird zudem jedes Detail ihrer Traumhochzeit mit den Fans teilen. Denn sowohl die Vorbereitungen vor dem Jawort, als auch der Gang zum Altar selbst werden Teil ihrer neuen Show „Paris In Love“ sein. „Wir haben gerade mit den Dreharbeiten für unsere neue Show ,Paris in Love‘ auf Peacock begonnen und drehen gerade in New York und bereiten uns auf die Kleideranprobe vor und planen einfach nur die Junggesellenparty“, freute sich Hilton erst kürzlich. „Da gibt es eine Menge. Also freue ich mich sehr darauf, das mit all meinen Fans zu teilen.“