1500 Jahre alte Weinpresse und Goldmünze entdeckt

Auf der Münze fanden die Forscher eine eingeritzte Inschrift in Griechisch und möglicherweise in Arabisch. Vermutlich habe der Besitzer der Münze diese damit als sein Gut markiert. Die Münze enthalte „faszinierende Daten über den Niedergang der byzantinischen Herrschaft im Land“ und biete Informationen über christliche und heidnische Symbolik sowie die lokale Bevölkerung, so der Leiter der Numismatikabteilung, Robert Kool.