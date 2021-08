Rückkehr auf leisen Pfoten

Im Gegensatz zum Auftauchen des Wolfes hat die Wiederansiedlung des Luchses bislang keine großen Wellen geschlagen. Das hat laut Heigl mehrere Gründe: „Der Luchs ist, was seine Beute betrifft, hauptsächlich auf Reh und Gams spezialisiert und reißt normalerweise keine Nutztiere.“ Die Großkatze ist im Gegensatz zum Wolf ein Einzelgänger und ein sogenannter Lauerjäger. Ganz nach Katzenart wird den Beutetieren an strategisch günstigen Orten, wie beispielsweise in der Nähe eines Wildwechsels, aufgelauert. Geduldig wartet der Luchs auf den richtigen Augenblick und setzt dann zu einem kurzen Sprint an, um die Beute zu schlagen. „Durch seine Art zu jagen, ist der Luchs viel mehr an den Wald gebunden als der Wolf. Das Verhalten von Nutztieren, die oftmals in einer Herde zusammenstehen, kommt seiner Jagdstrategie nicht entgegen“, erläutert Heigl.