Helena May: Kraftvolle Soul-Stimme für die Trauung

Helena May ist nicht nur eine der Top Sängerinnen Londons, sie ist ein echter Typ. Mit ihrer kraftvoll-souligen Stimme und ihrem unverwechselbaren Look nimmt sie jede Bühne für sich ein. Im Zuge der großen „Krone“-Traumhochzeit powered by „Hochzeit.click“ und „kronehit“ sorgt Helena nun für das perfekte Ambiente und die emotionale musikalische Untermalung bei der Trauung für das Gewinnerpaar.