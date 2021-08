Pechvogel Lukas Lins verpasst nächstes Highlight

Es ist einfach nicht das Jahr von Lukas Lins. Erst Ende Juni verhinderte ein Corona-Fall in der Schulklasse des 18-Jährigen dessen Teilnahme an der Junioren-EM in Dortmund. Trotz negativem Testergebnis wurde ihm die Teilnahme verweigert. Einziger Trost während der verordneten Quarantäne damals: Die Nominierung des ÖRSV für die Junioren-WM im 3.800 Kilometer entfernten russichen Ufa vom 16. bis zum 23. August.