Wer designt die schönsten Hochzeitskarten im Land?

Die Hochzeitsorganisation für die Traumhochzeit ist nach der corona-bedingten Absage im Vorjahr jetzt unter Dach und Fach gebracht. Renommierte Partnerbetriebe sorgen dafür, dass es dem Brautpaar an seinem schönsten Tag an nichts mangelt, wenn es sich nun endlich am 26. August im Schloss Ernegg das Jawort geben wird!