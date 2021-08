Kostenüberraschung bei Online-Kauf

Was genau er in den USA bestellt hat, hat uns Leser Mario S. nicht verraten. Lediglich, dass der Inhalt des Pakets einen Wert von 20 US-Dollar (rund 17Euro) hatte. Dass dafür Zoll zu bezahlen ist, sah der Niederösterreicher ja noch ein. Als die Österreichische Post von ihm aber noch 29 Euro Importtarif und Bearbeitungs- und Lagergebühr verlangte, kam ihm das komisch vor. „Das finde ich schon ein wenig übertrieben“, wandte sich Herr S. an die Ombudsfrau.