Absage! Afghanin hätte Geschichte geschrieben

„Leider konnte das Team wegen des derzeitigen politischen Umbruchs in Afghanistan Kabul nicht rechtzeitig verlassen“, zitiert die britische Zeitung „Guardian“ Arian Sadiqi, den Koch des Teams. Er fügte noch hinzu: „Die beiden Sportler nutzten bis zum letzten Moment jede Möglichkeit zum Trainieren. Sie übten in Parks und in Gärten.“ Doch es war wohl vergebens.