Tierschutzorganisation mit Anzeige gegen IOC & FEI

Die Tierschutzorganisation führt folgende Beweise an: In der Vielseitigkeit musste der Wallach des Schweizers Robin Godel nach einem Sturz in der Geländeprüfung wegen einer Bänderverletzung eingeschläfert werden, das Springreitpferd des Iren Cian O‘Conner blutete aus den Nüstern und die Rollkur, bei der der Hals des Pferdes überdehnt wird, sei trotz Verbotes praktiziert worden. Im Modernen Fünfkampf hätte die „Tierquälerei zu Lasten des Pferdes Saint Boy“ im Springreiten durch die Deutsche Annika Schleu und deren Trainerin verhindert werden müssen.