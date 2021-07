Harley-Treffen findet ohne Parade statt

Dass die European Bike Week heuer tatsächlich wie geplant von 7. bis 12. September stattfinden wird, haben viele Biker, Motorradfans und Einheimische schon bezweifelt. „Wir bleiben bei der Ende Juni von uns getroffenen Entscheidung, das Harley-Treffen zu machen. Es wird am üblichen Platz in Faak am See ein Harley Village geben, das sich an den im September geltenden Auflagen und Regeln orientieren wird“, bestätigt HD Europe Eventkoordinator Sven Kilgas.