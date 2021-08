Taliban und die Impfung: Viele Fragezeichen

Polio-Impfung verboten

So untersagten die Islamisten 2012 in weiten Teilen Pakistans, in denen sie ebenfalls herrschen, den Menschen, ihre Kinder gegen Polio schützen zu lassen. Sie vermuteten hinter impfendem Gesundheitspersonal feindliche Spione. 2017 stoppten die Taliban Impfkampagnen in Teilen der südlichen Provinz Kandahar in Afghanistan. Die Kinderlähmung gilt fast überall auf der Welt als ausgerottet - dank Impfung. Nur in Afghanistan und Pakistan treten regelmäßig gehäuft Polio-Fälle auf.