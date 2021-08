Clarke und Momoa: Süße „GoT“-Wiedervereinigung

Clarke postete ein Bild, in der der hünenhafte Co-Star sie mühelos in den Armen hält. Und schrieb laut „Enterpress News“ dazu: „Wenn deine Sonne und Sterne (so hatte sie ihren Mann in der Serie genannt, Anm.) in die Stadt rollt und du auscheckst, ob er noch immer eine Khaleesi stemmen kann.“