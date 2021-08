„Regen-Mann“ Binder: „Es ging ums pure Überleben“

145.090 Zuschauer sorgten am Red Bull Ring am Wochenende für eine Superkulisse - und sie wurden mit einer irren Show belohnt. Gewitterwolken ließen schon vom Start weg einen Regenguss erwarten, doch dieser kam erst im Finish. Als ein furioser Marc Márquez mit den übrigen Favoriten zum Motorrad-Tausch in die Box kam, schlug die Stunde von Brad Binder. Der 26-jährige Südafrikaner wagte den unglaublichen „Stunt“, blieb im strömenden Regen auf Slicks auf der Strecke und brachte die Führung sensationell ins Ziel.