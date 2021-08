Wein & Co nimmt Kurs auf Deutschland und Schweiz

Fünf bis zehn Filialen in Deutschland

Doch die Pläne gehen noch viel weiter: „Derzeit haben wir 22 Wein-Shops, davon haben sieben eine angeschlossene Bar. Österreich hat aber Potenzial für weitere fünf Standorte - etwa in Feldkirch in Vorarlberg, Oberösterreich, der Steiermark und Wien. Zudem planen wir gerade den Eintritt in Deutschland: Im ersten Schritt wollen wir mit ein bis zwei Filialen nach München, dann überlegen wir, in die wichtigsten Metropolen wie Hamburg und Berlin zu gehen. In Summe könnten es dort fünf bis zehn Standorte werden.“