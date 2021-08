Italien: 75 Prozent mehr Waldbrände als im Vorjahr

Die Zahl der Wald- und Vegetationsbrände liegt in Italien in diesem Sommer nach Angaben der Feuerwehr bisher um rund 75 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Zwischen dem 15. Juni und dem 15. August habe es 52.584 Einsätze gegeben, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Im vorigen Jahr waren es in dem Zeitraum „nur“ 30.106. Die diesjährige Zahl sei allerdings mit 2017 vergleichbar.