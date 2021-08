ORF: „Wird auf generelle Haushaltsabgabe laufen“

Zu den Aufgaben des Generaldirektors zählt auch, den Umbruch in der Medienlandschaft zu erkennen und entsprechend darauf einzugehen. Seit Jahren ist unter anderem die GIS-Gebühr im Diskurs. Diese muss jede Konsumentin und Konsument zahlen, welche ein ORF-empfangsfähiges Gerät besitzen. Andere Länder, andere Sitten - in Griechenland und Italien wird die Rundfunkgebühr mit der Stromrechnung eingezogen. In Norwegen wurde die Rundfunkabgabe durch eine einkommensabhängige Steuer ersetzt, und in Deutschland ist eine Haushaltsabgabe zugange. Diese Alternative nennt auch User buchradiotv als Zukunftsvision. Denn „wer konsumiert, sollte auch zahlen.“