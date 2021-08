Ein perfekter Einstand - Traum-Debüt für Bachmann

Traum-Debüt für Daniel Bachmann in der Premier League! Der ÖFB-Teamtormann feierte mit Watford gestern ein 3:2 gegen Aston Villa, der Niederösterreicher kassierte in seinem ersten Spiel in der höchsten englischen Liga nur Tore von McGinn und Ings (Elfer in der Nachspielzeit). Treffer von Dennis, Sarr und Cucho besorgten den perfekten Start des Aufsteigers. „Ein Wahnsinns-Gefühl“, freute sich Bachmann.