Wahre Sternstunde mit Klaus Maria Brandauer

Vollendung Komposition

Klaus Maria Brandauers Darbietung im Toscana Kongress zog ab der ersten Sekunde in den Bann. Er las nicht nur, sondern er „war“ Minetti! Seine komplexe Intonation unterstrich und vollendete den Rhythmus der Sprachmusik, die Bernhard in dem Text zur Meisterschaft getrieben hatte. Jede Mimik, jede Geste ließ tiefer in die Schauspielerpersönlichkeit blicken, die „lebenslänglich“ von Ignoranz und Verhinderung gepeinigt wird, denn seine Kunst habe er, Minetti, 30 Jahre nur in einer Dachkammer ausgeübt, mit Ensors Maske...