Tochter von Tyson Fury war für drei Minuten tot

Spendenaktion

Via Twitter folgte mittlerweile ein mutmachender Post von Fury. Aus dem Alder Hey Kinder Krankenhaus in Liverpool schreibt der Box-Star neben ein Foto mit der Kleinen: „Baby Athena geht es viel besser, und sie ist nicht mehr an das Beatmungsgerät angeschlossen. Sie ist einfach reizend und ich werde tun, was ich tun kann, um zu helfen und dem Team hier zu danken!“