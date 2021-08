Corona: Warum sich manche öfter infizieren

Exakt 1447 Österreicher waren schon zweimal mit dem Virus infiziert - siehe Grafik unten. Das sind 0,22 Prozent der rund 656.000 bestätigten Fälle. Von den doppelt Infizierten waren 84,7 Prozent nicht geimpft, zeigen Auswertungen der Gesund Österreich GmbH (GÖG). Neun Menschen - 0,001 Prozent der bestätigten Fälle - wurden dreimal positiv getestet: Acht waren nicht geimpft, einer teilgeimpft. Vier der Dreifachen finden sich in Niederösterreich, je zwei in der Steiermark und Vorarlberg, einer in Oberösterreich. Näher zu den Hintergründen geforscht wurde noch nicht.