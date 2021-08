Auto in Brand: Betagtes Paar wollte nicht flüchten

„Wir sind zwei Autos hinter dem Unfall gestanden und haben ihn mit angesehen. Mein Bruder ist sofort rausgesprungen. Er hat beobachtet, dass es gleich aus der Motorhaube herausgeraucht hat. Aber die alten Herrschaften waren so unter Schock. Die wollten zuerst gar nicht aussteigen und haben sich an den Gurten festgeklammert“, berichtet Benjamin Böck (33) aus Landshaag (Gemeinde Feldkirchen an der Donau) von der schwierigen Rettungsaktion bei einem Abbiege-Unfall bei der Donaubrücke in Aschach an der Donau - wir berichteten bereits kurz.