„Maßnahmen greifen zu kurz“

Elf Millionen Euro investiert das AMS Vorarlberg allein in diesem Jahr, um langzeitbeschäftigungslose Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Mit dem Geld werden Qualifizierungen und Förderungen bezahlt, des weiteren sollen über den sogenannten zweiten Arbeitsmarkt, also über sozialökonomische Betriebe wie etwa die Integra, Langzeitarbeitslose behutsam aufgebaut werden. All diese Maßnahmen seien zwar wichtig und richtig, sie hätten allerdings ein gemeinsames Manko, meint Hämmerle - sie seien allesamt zeitlich Befristung. Die logische Konsequenz: Wird in der gesetzten Frist eine Integration am Arbeitsmarkt verfehlt, geht es zurück in die Arbeitslosigkeit.