Alles zuzubetonieren ist der falsche Weg

Mieten und Bodenversiegelung steigen in Wien anscheinend Hand in Hand. Das ist ein sozialer und ökologischer Wahnsinn, sagen die Grünen. Und sie kritisieren die Neos, denen bisher nichts Besseres einfällt, als alles zuzubetonieren. Selbst Naturoasen wie in der Donaustadt. Im Herbst werden die Grünen ihr Konzept vorlegen.