Vom Maurer zum Fisch- und Krebszüchter umgesattelt

Acht Teiche für Fische

„Dort hat ein ansässiger Fischzüchter seinen Betrieb an uns verkauft“, erzählt Robert Jungwirth. Acht Teiche gehören dazu, in ihnen leben Karpfen und Amur. Hauptabnehmer der Fische waren vor Corona Asiarestaurants und Asiamärkte in Wien.