„Probleme sind hausgemacht“

Der Fachkräftemangel im Tourismus hat sich durch die Coronapandemie noch einmal verschärft, es gibt mittlerweile Betriebe in Vorarlberg, die aufgrund des fehlenden Personals ihre Öffnungszeiten einschränken mussten, so mancher Gastronom denkt sogar daran, seinen Laden komplett dicht zu machen. Das Mitgefühl von Reinhard Stemmer hält sich dennoch in Grenzen: „Die Jammerei der Tourismusvertreter über fehlende Arbeitskräfte nimmt kein Ende - es ist Jahr für Jahr das gleiche Spiel. Dabei sind vor allem die schlechten Arbeitsbedingungen Schuld am Personalmangel.“ Mit langen Arbeitszeiten, niedrigen Löhnen und unzureichender Work-Life-Balance würde man „niemanden hinter dem Ofen hervor in die Gaststube holen“, schimpft Stemmer.