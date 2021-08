Mitterwallner U23-Hoffnung - Elite als Außenseiter

Die frühere Gesamtweltcup-Siegerin Elisabeth Osl und ihre Tiroler Landsmänner Karl Markt und Gregor Raggl gehen am Wochenende als Außenseiter in die Mountainbike-EM im Cross Country in Novi Sad. Olympia-Starter Maximilian Foidl verzichtet aufgrund der Reisestrapazen nach seinem 17. Platz in Tokio auf eine Teilnahme. Auch Laura Stigger ist nach ihrer Olympia-Aufgabe am Sonntag nicht am Start. Österreichs größte Medaillenhoffnung in Serbien ist Mona Mitterwallner in der U23.