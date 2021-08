Polizisten retteten 90-Jährigen aus Rosenhecke

Ein Pensionist war am Wochenende am Radweg zwischen Weiden und Neusiedl am See im Burgenland unterwegs, als er plötzlich stürzte. Unglücklicherweise landete der 90-Jährige in Brombeer- und Rosenstauden und verhedderte sich so fatal, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Erst zwei Polizisten konnten den betagten Mann aus seiner misslichen Lage befreien.