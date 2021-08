Nach Motorradunfall Lob für Schutzengel und Sani

Der Motorradlenker aus Pregarten war in der Ortschaft Weidenau von der Straße abgekommen und gegen einen Leitpflock gekracht. Der 58-Jährige überschlug sich und wurde 20 Meter weit auf eine Böschung geschleudert. Sein Glück war, dass ein Paar aus Mönchdorf an der Unfallstelle vorbeifuhr. Der Frau am Beifahrersitz fiel im letzten Moment auf, dass sich am Böschungsrand etwas bewegte. Der Lenker (65) machte sofort kehrt, leistete Erste Hilfe und alarmierte Rettung und Polizei.