Unbekannter landete in Lustenau im Straßengraben

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr wurde auf Höhe der Adresse Zellgasse 70 ein, sich im Graben befindlicher PKW, festgestellt. Ein bislang noch unbekannter Lenker dürfte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Dabei touchierte der PKW einen Kanaldeckel und kam schlussendlich in einem Graben zum Stillstand.