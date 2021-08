LIVE: Herzog und Ketema beim Olympia-Marathon

Die Marathon-Wettbewerbe werden in Sapporo ausgetragen. Doch die 42,195 Kilometer in der Winterspielestadt von 1972 boten bei den Frauen das extreme Gegenteil dessen, was von einem Ort zu erwarten wäre, in dem einst auf Eis und Schnee um Medaillen gekämpft wurde. Es herrschen klimatische Bedingungen, über die selbst Kenias Wunder-Marathonläufer Eluid Kipchoge stöhnte: „Wir werden alle in der gleichen Bratpfanne schmoren.“ Wohl wahr: Morgens um sechs war es 29 Grad Celsius heiß bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit.