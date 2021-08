Worum geht’s im Leben, Herr Forcher?

Geboren als Giuseppe Forcher am 17. Dezember 1930 - zufällig - in Rom, aufgewachsen in Südtirol. 1940 wandert die Familie nach Salzburg aus. Bevor Sepp Forcher 1976 zum ORF kommt, arbeitet er als Höhlenführer, Hilfsarbeiter, Hüttenwirt und ab 1971 als Stadtwirt in Salzburg. 200 Mal, von 1986 bis 2020, führte der Star der Volkskultur durch die Sendung „Klingendes Österreich“. Seit 66 Jahren verheiratet mit Helli. Sein Buch „Die Berge meines Lebens“ erscheint am Montag, dem 9. August im Brandstätter-Verlag und kostet 22 Euro.