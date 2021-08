Diese Stars gaben der Liebe eine zweite Chance

In der Liebe läuft es nicht immer so ganz nach Plan, das haben schon einige Promis auf bittere Weise erfahren. Manche galten einst als Traumpaar, doch die Beziehung ging in die Brüche. Umso schöner ist es zu sehen, wenn sehr prominente Menschen mit ihren großen Lieben wieder zusammenkommen und glücklich werden. So wie gerade Ben Affleck und Jennifer Lopez.