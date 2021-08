Die Paradeiser: extrem vielfältiges „Superfood“

Das Burgenland ist das Paradeis-Mekka schlechthin. Denn rund 58.000 Tonnen des meist roten Fruchtgemüses werden österreichweit verwertet und immerhin 27 Prozent davon werden im Burgenland produziert. 65 Betriebe bauen auf 63 Hektar den Paradiesapfel in den verschiedensten Varianten an. Am 8. August ist übrigens der Tag der Paradeiser.