Spanien erlaubt wieder Zuschauer bei Sportevents

In Spanien sind im August wieder Zuschauer bei Sportevents erlaubt. Das teilte Gesundheitsministerin Carolina Darias am Mittwoch mit. Im Outdoor-Bereich dürfen die Stadien zu 40 Prozent ausgelastet werden, in Innenräumen zu 30 Prozent. Diese Kapazitätsgrenzen gelten vorerst vom Fußball-Saisonstart am 13. August bis Ende des Monats, dann werde die Lage neu bewertet.