Jagd auf Blitz und Donner als spektakuläres Hobby

Ein schweres Unwetter nach einem Hitzetag steht in diesem Sommer fast auf der Tagesordnung. Lukas Strach aus Allhaming ist in seinem Element: Als Sturmjäger will er möglichst dicht an das Unwetter ran und dokumentieren, was er sieht und erlebt. Schnelligkeit ist wichtig: „Ich erkenne aufgrund meiner Datenanalysen eine Unwetterlage schon zwei, drei Tage vorher“, sagt er. Ist es soweit, wartet der 28-Jährige nicht, bis es donnert, sondern setzt sich in sein Auto und fährt dem Gewitter sogar entgegen: „Mein Radius für solche Einsätze beträgt 250 Kilometer oder mehr.“