Herzogin Meghan: Erstes Lebenszeichen seit Baby

„Welleneffekt“

Die Herzogin von Sussex erklärt in dem zweiminütigen Clip, dass sie ihren runden Geburtstag noch spezieller machen möchte, indem sie 40 ihrer Freunde auf der ganzen Welt ermutigt hat, 40 Minuten ihrer Zeit zu spenden, um Frauen in Not zu betreuen oder zu unterstützen, die versuchen, wieder eine Arbeit zu finden.