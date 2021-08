Neue Linz-Tourismus-Kampagne polarisiert

Linz ist out, Linz ist eintönig

In 2:54 Minuten wird die Landeshauptstadt als Ort voller Ecken und Kanten gezeigt. Die Sprache der Darsteller erinnert zum Teil an ORF-Quotenbringer wie „Kaisermühlenblues“ oder „MA…2412“, der Ton ist rau, die Bilder und Szenen sind provokant. So wird eine Mozartbüste zerbröselt und durch ein Denkmal ersetzt, das Anton Bruckner zeigt. Dem Komponisten werden prompt noch ein schwarzes Kapperl, Goldkette und Sonnenbrille aufgesetzt - digitale Technologien machen es möglich. Auch auf den dazugehörenden Plakaten werden ähnliche Töne angeschlagen: „Linz ist out“ und „Linz ist eintönig“, heißt es hier etwa.