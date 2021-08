Die Wildcamper geben dem Pleschinger See Bestnoten

Stellplatzbetreiber wie etwa Michael Radhuber vom Panoramastellplatz am Pfenningberg reicht’s: „Uns Betreibern wurde wegen dem neuen Campingrecht und der damit verbundenen Ortstaxe massiv auf die Zehen gestiegen, und die Linz AG oder auch die Betreiber des AEC-Parkplatzes in Urfahr meinen, sie stehen über dem Gesetz.“ Der Ärger ist verständlich, denn während – wie berichtet – Radhuber & Co. für jede Übernachtung – selbst wenn sie gratis oder vom Grundbesitzer geduldet ist – zwei Euro an Ortstaxe kassieren müssen, geht der Parkplatz-Eigentümer am Pleschinger See, die Linz AG, gegen Wildcamper nicht energisch genug vor oder drückt beide Augen zu.