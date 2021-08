Festival-Heimkehrer-Cluster wird immer größer

Die Zahl der Coronafälle, die auf das Festival „Austria goes Zrce“ auf der kroatischen Insel Pag zurückzuführen sind, ist in Oberösterreich weiter gestiegen. Am Dienstag waren es 98 Fälle (Stand: 14.30 Uhr), teilten die oberösterreichischen Gesundheitsbehörden mit. Am vergangenen Samstag waren noch 88 Infizierte im Zusammenhang mit dem Festival registriert worden. Österreichweit waren es vor dem Wochenende über 300 Personen.