Hindernislauf: Marokkaner bricht Kenia-Dominanz

Es war de facto ungeschriebenes Gesetz: Am 3000-m-Hindernislauf der Männer nehmen Athleten aus zahlreichen Staaten teil, und am Ende gewinnt immer ein Kenianer. Neunmal in Folge war das bei Olympischen Spielen der Fall, seit Montag muss das Gesetz neu formuliert werden. Der Marokkaner Soufiane El Bakkali siegte in Tokio in einem geduldig angelegten Rennen bei strömendem Regen vor dem Äthiopier Lamecha Girma und dem besten Kenianer Benjamin Kigen.